"فلكية جدة": هلال شعبان يزيّن سماء السعودية والوطن العربي اليوم

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: إن هلال القمر لشهر شعبان سيُرصَد بعد غروب الشمس اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، وينتقل نحو بداية الليل، وهو منتظم في خط شبه مستقيم مع كوكبي المشتري والزهرة باتجاه الأفق الجنوبي الغربي؛ حيث سيشاهَد بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية بسماء السعودية والوطن العربي.
وأضاف "أبو زاهرة": سيكون القمر قد ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب، وأصبح مرتفعًا في السماء مقارنة بالليلة الماضية، وهي منزلة أخرى من منازل القمر تسمى "الإهلال"، وتعني رؤية الهلال الجديد بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه.
وتابع: سيلاحَظ خلال بضع ليالٍ قادمة أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضيء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض، ويومًا بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد إضاءته ويرتفع عاليًا في السماء عند غروب الشمس، ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل؛ وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدًا عن موقع غروب الشمس.
وقال أبو زاهرة: بشكل عام يرجع السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم، لدوران الأرض حول محورها؛ إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب أثناء دورانه حول الأرض، فبمراقبة القمر خلال الليالي والأسابيع القادمة؛ سيكون دليلًا على تحديد مواقع الكواكب والنجوم البراقة في سماء الليل.
جدير بالذكر أن هذا الوقت من الشهر القمري يُعتبر مثاليًّا لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية؛ نظرًا لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في السماء.