وزارة الخارجية تفوز بالمركز الثاني في "نضج ممارسات الموارد البشرية"

وجاء تكريم وزارة الخارجية وعددٍ من الجهات الحكومية خلال حفلٍ أقامته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض، اليوم، حيث تسلَّم تكريم الوزارة مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبد الهادي بن أحمد المنصوري؛ والأمير فيصل بن منصور بن سعد مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخارجية.