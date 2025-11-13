في إنجاز عالمي.. "تجمع المدينة الصحي" يحصد جائزتين ذهبيتين في لندن

وحصد التجمع الجائزة الذهبية الأولى في فئة "أفضل تجربة للمواطن للمنظمات التي يزيد عدد موظفيها على 5 آلاف موظف"، من خلال مبادرة "معين" التي نفّذها مستشفى ينبع العام، وتهتم بخدمات كبار السن، حيث تميزت بتحسين تجربة المستفيدين وتطبيق أفضل الممارسات في رحلة رعاية المرضى من كبار السن، في انسجام مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع الصحي.