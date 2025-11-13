في إنجاز عالمي.. "تجمع المدينة الصحي" يحصد جائزتين ذهبيتين في لندن

في إنجاز عالمي جديد، حقق تجمع المدينة المنورة الصحي جائزتين ذهبيتين ضمن "جائزة العميل الدولية 2025" (International Customer Experience Awards)، التي أُقيمت في العاصمة البريطانية لندن، بمشاركة مؤسسات عالمية في مجالات التميز والخدمات الصحية.
وحصد التجمع الجائزة الذهبية الأولى في فئة "أفضل تجربة للمواطن للمنظمات التي يزيد عدد موظفيها على 5 آلاف موظف"، من خلال مبادرة "معين" التي نفّذها مستشفى ينبع العام، وتهتم بخدمات كبار السن، حيث تميزت بتحسين تجربة المستفيدين وتطبيق أفضل الممارسات في رحلة رعاية المرضى من كبار السن، في انسجام مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع الصحي.
كما نال التجمع الجائزة الذهبية الثانية في فئة "العميل في قلب كل شيء"، عبر مبادرة "المجلس الصحي الاستشاري"، التي تعكس نموذجًا متقدمًا للشراكة بين مختلف الجهات في منطقة المدينة المنورة. ويجمع المجلس صوت المواطن بمقدم الخدمة وصانع القرار على طاولة واحدة، ويضم في عضويته جهات حكومية وجمعية "مجتمعي" كشريك مجتمعي فاعل، بهدف تطوير خطط الرعاية الصحية، ودعم المبادرات التي تعزّز جودة الحياة.
وأعرب الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة المنورة الصحي، عبدالرحمن بن دبي الحربي، عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن الجائزتين تمثلان ثمرة عمل جماعي وتعاون متكامل بين فرق العمل في مختلف قطاعات التجمع، وترسخان مكانته كنموذج وطني رائد في تحسين جودة الحياة والخدمات الصحية.
يُذكر أن "جائزة العميل الدولية" تُعد من أبرز الجوائز العالمية المعنية بتكريم التميز في تجربة العميل، وتُقيّم المشاركات من لجنة تحكيم تضم خبراء دوليين في الابتكار ورضا العملاء والاستدامة المؤسسية.