في 24 ساعة.. القصيم تسجّل أعلى كمية أمطار بـ 10 ملمترات

وأوضح التقرير أن منطقة الشرقية سجّلت (3.2) ملم في حرس الحدود الرقعي بحفر الباطن، و(3.0) ملم في جزيرة جنة بالجبيل، و(2.1) في النعيرية , فيما سجّلت المدينة المنورة (1.8) ملم في الحسو بالحناكية. وسجّلت الحدود الشمالية (2.0) ملم في عرعر. وفي حائل سجّلت الغزالة (1.6) ملم، بينما سجّلت محطة القطار في المجمعة بمنطقة الرياض (1.4) ملم، وسجلت المجمعة (1.2) ملم، ورماح (1.1) ملم.