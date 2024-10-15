ختام الملتقى الوطني للتميز المدرسي

وقال الجبيلي "إن منصة "تميز" تمثل قصة نجاح نعتز بها إذ طورت بأيدٍ وطنية، ودُشّنت في ملتقى الحكومة الرقمية 2023، ونالت إشادة محلية ودولية من مؤسسات مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي، والوفود العربية والخليجية والإقليمية "نافس"، ولم تكن مجرد أداة تقويمية، ولا وسيلة مجردة لقياس أداء الطلاب في القراءة، العلوم، والرياضيات فحسب؛ بل جاءت مرآة تعكس إمكانيات المدرسة وخدماتها التعليمية تجاه الطلاب وقدرات.