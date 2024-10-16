10 آلاف فرصة استثمارية و45 جهة تمويلية لدعم رواد الأعمال في "بيبان 24"

وتضم منصة استثمر بالسعودية في "بيبان 24" مجموعة من الفرص الاستثمارية التي ستعرض لزوار الملتقى في قطاعات السياحة، والفضاء والدفاع، والبتروكيماويات، والطاقة، والمالية، والأغذية، والصحة، والمال البشري، والصناعة، وتقنية المعلومات، والتعدين، وصناعة الأدوية، والعقارية، وكذلك قطاع النقل والخدمات اللوجستية.