نجاح استثنائي لصندوق الماجدية العقاري الأول بالشراكة مع الماجدیة ریزدنس ومشاركة المالیة

في ظل النمو المتسارع لقطاع العقارات السكنیة الفاخرة، أعلنت الماجدیة ریزدنس عن تحقیق نجاح ملفت للصندوق العقاري المشترك مع مشاركة المالیة.
واستطاع الصندوق الذي تم تخصيصه لتطویر مشاریع سكنیة فاخرة في حي الازدهار وحي الملك سلمان أن یثبت كفاءته وجدواه الاقتصادیة، مما یعكس الثقة العالیة في السوق العقاري ویؤكد على جودة المشاریع المقدمة.
وتعلیقًا على ھذا الإنجاز، قال الأستاذ عبدالسلام بن عبدالرحمن الماجد الرئيس التنفيذي لشركة الماجدية ریزدنس “نحن فخورون بالنتائج المتمیزة التي حققھا الصندوق، والتي تعد شھادة على الخبرة والتمیز الذي نقدمه في مجال التطویر العقاري، نتطلع إلى مواصلة ھذا النجاح وتقدیم مايُلبي تطلعات عملائنا للمستقبل”.
وأضاف أن هذا النجاح یمثل دلیلاً على التزامنا بتقدیم أفضل الحلول السكنیة، ونثمن ھذه الثقة من العملاء الكرام.
وأضاف الأستاذ عبدالسلام الماجد ھذا الإعلان يأتي لیؤكد على مكانة شركة الماجدیة ریزدنس كشركة رائدة في تقدیم حلول سكنیة فاخرة تلبي تطلعات العملاء الباحثین عن الرقي والتمیز.
الجدير بالذكر أن شركة "الماجدية ريزدنس" عملت منذ بداية تأسيسها عام 1969م على أن تكون رائدة العمل العقاري في المملكة العربية السعودية، وحرصت على أن تقدم كافة خدماتها لجميع عملائها ووصولاً إلى رجال الأعمال والمستثمرين.