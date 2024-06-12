نجاح استثنائي لصندوق الماجدية العقاري الأول بالشراكة مع الماجدیة ریزدنس ومشاركة المالیة

وتعلیقًا على ھذا الإنجاز، قال الأستاذ عبدالسلام بن عبدالرحمن الماجد الرئيس التنفيذي لشركة الماجدية ریزدنس “نحن فخورون بالنتائج المتمیزة التي حققھا الصندوق، والتي تعد شھادة على الخبرة والتمیز الذي نقدمه في مجال التطویر العقاري، نتطلع إلى مواصلة ھذا النجاح وتقدیم مايُلبي تطلعات عملائنا للمستقبل”.