انطلاق عملية تسجيل المشاركين في المسار الأول بكأس العلا للصقور

وفي المسار الأول، سيتنافس الملاك والمحترفون المحليون في 24 شوطًا بمسابقة الملواح، حيث يوزع الكأس جوائزه على 10 فائزين من الملاك المحليين، و10 فائزين من المحترفين المحليين والملاك المفتوح، فيما يخصص المسار الثاني للصقور الحاصلة على أفضل توقيت زمني في الأشواط التأهيلية لمسابقة الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، أما المسار الثالث فينقسم إلى ستة أشواط للنخبة في مسابقة الملواح، ويخصص المسار الرابع لمسابقة المزاين، ويحتضن ستة أشواط للمحليين، وتم تخصيص جوائز تبلغ 10 ملايين و200 ألف ريال للمسار.