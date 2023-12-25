انطلاق عملية تسجيل المشاركين في المسار الأول بكأس العلا للصقور

بدأت، اليوم، عملية تسجيل المشاركين في المسار الأول بكأس العلا للصقور، وذلك في قاعة شويمة بقرية الفرسان، على طريق حائل بمحافظة العلا.
وتوافد الصقارون لتسجيل صقورهم في المسار الأول المخصص للملاك والملاك المفتوح، والمحترفين المحليين ضمن مسابقة الملواح، حيث يستقبل المشاركون حتى يوم الأربعاء المقبل، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً.
ويقام الكأس بالشراكة بين نادي الصقور السعودي والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وذلك خلال الفترة من 28 ديسمبر حتى 5 يناير المقبل، وذلك في قرية المغيراء للرياضات الأصيلة بالعلا، حيث خصص لها جوائز مالية تصل إلى 60 مليون ريال.
وفي المسار الأول، سيتنافس الملاك والمحترفون المحليون في 24 شوطًا بمسابقة الملواح، حيث يوزع الكأس جوائزه على 10 فائزين من الملاك المحليين، و10 فائزين من المحترفين المحليين والملاك المفتوح، فيما يخصص المسار الثاني للصقور الحاصلة على أفضل توقيت زمني في الأشواط التأهيلية لمسابقة الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، أما المسار الثالث فينقسم إلى ستة أشواط للنخبة في مسابقة الملواح، ويخصص المسار الرابع لمسابقة المزاين، ويحتضن ستة أشواط للمحليين، وتم تخصيص جوائز تبلغ 10 ملايين و200 ألف ريال للمسار.
وتنطلق فعاليات كأس العلا للصقور يوميًا من 28 ديسمبر ولغاية 5 يناير لمسابقة الملواح، بدءًا من 8:00 صباحًا، بينما تنطلق مسابقة المزاين لاختيار أجمل صقر من يوم 2 ولغاية 4 يناير 2024؛ بدءًا من 8:00 مساء حتى 10:00 ليلًا.