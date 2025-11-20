مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يعيد مراجعًا مصابًا بورم نادر بالبنكرياس يسبب هبوط السكر إلى حياته الطبيعية بعملية منظار متقدمة

وأضاف أن المراجع حُوّل إلى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب، وبعد الاستماع إليه ورصد الأعراض، رجّح الفريق الطبي إصابته بورم نادر للغاية في البنكرياس يُسمى "إنسلينوما Insulinoma"، يؤدي إلى زيادة كبيرة في إفراز الأنسولين وبالتالي هبوط شديد في مستوى السكر بالدم. وعند سؤاله عما إذا كان قد أجرى أشعة مقطعية للبنكرياس سابقًا، أبدى استغرابه من علاقة البنكرياس بهبوط السكر، وبعد شرح طبيعة العلاقة، خضع للفحص الذي أكد صحة الاشتباه بوجود ورم في الجزء السفلي الأوسط من البنكرياس.