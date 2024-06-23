قطعة سيراميك سبّبت قطعًا بالقرنية.. تدخل طبي طارئ في عنيزة ينقذ مقيمًا من العمى

أنقذ أطباءُ جراحة العيون في مستشفى الملك سعود بعنيزة، عضو تجمع القصيم الصحي، عينَ مقيم بنغلاديشي "38 عامًا"، من فقدان الرؤية.
جاء ذلك بعد تلقّيهم اتصالًا من قسم الطوارئ بالمستشفى عن حالة مستعجلة لإصابة يصاحبها ألم في العين اليسرى للمقيم الآسيوي.
وأفاد تجمع القصيم الصحي، عبر منصة "إكس"، بأن الكشف الأولي على المريض أظهر أن حدة البصر لديه 6/36، كما تبيّن وجود قطعة من السيراميك في عينه اليسرى تسبّبت في حدوث قطع في القرنية، بالإضافة إلى إصابة عدسة العين نتج عنها بداية تغيرات وظهور للماء الأبيض.
وأوضح أن الفريق الاستشاري قرّر بعد معاينة نتائج الفحوصات والتحاليل التي أجريت للمريض؛ ضرورة إجراء عملية جراحية طارئة.
ولفت إلى أنّه تم خلال العملية إزالة المياه البيضاء، وكذا وضع عدسة في داخل العين، مع القيام بخياطة قطع القرنية؛ في إجراء طبي دام ساعة كاملة.
وأكد التجمع أنه بعد المتابعة الدقيقة للحالة المرضية واستخدام العلاجات والأدوية اللازمة والمناسبة لنوعية الإصابة والتدخل الطبي الجراحي؛ تحسّنت الحالة الصحية ودرجة الإبصار والنظر عند المريض لتصل إلى 6/12، ولله الحمد.