قطعة سيراميك سبّبت قطعًا بالقرنية.. تدخل طبي طارئ في عنيزة ينقذ مقيمًا من العمى

وأفاد تجمع القصيم الصحي، عبر منصة "إكس"، بأن الكشف الأولي على المريض أظهر أن حدة البصر لديه 6/36، كما تبيّن وجود قطعة من السيراميك في عينه اليسرى تسبّبت في حدوث قطع في القرنية، بالإضافة إلى إصابة عدسة العين نتج عنها بداية تغيرات وظهور للماء الأبيض.