المديفر: نعمل على تغيير نظام الطاقة السابق الممتد إلى 200 سنة بنظام جديد

وأضاف: هناك تحد يتعلق بتشجيع إعادة التدوير؛ بينما يتمثل التحدي الثالث في الابتكار؛ حيث نحتاج إلى المزيد على مستوى كثافة المواد والتقنيات المختلفة في التنقيب والاستكشاف، وهناك استثمارات كثيرة نحتاجها بسبب الطلب والعرض والتغطية وغيرها من العمليات؛ وهو ما يستلزم توفير 3 تريليونات، إضافة إلى تريليون آخر لتوليد الطاقة وتريليون آخر لعمليات أخرى.