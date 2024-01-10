المديفر: نعمل على تغيير نظام الطاقة السابق الممتد إلى 200 سنة بنظام جديد

أفاد نائب وزير الصناعة لشؤون التعدين خالد المديفر، بأن العمل جارٍ على تغيير نظام الطاقة السابق الذي يمتد عمره إلى 200 سنة سابقة بنظام جديد.
وقال "المديفر": هناك تحديات رئيسية، أولها يتعلق بالسياسات؛ حيث سمعنا هذا الصباح أن التعدين هو الأقل موثوقية؛ لكن علينا تبني سياسات أكثر سلاسة.
وأضاف: هناك تحد يتعلق بتشجيع إعادة التدوير؛ بينما يتمثل التحدي الثالث في الابتكار؛ حيث نحتاج إلى المزيد على مستوى كثافة المواد والتقنيات المختلفة في التنقيب والاستكشاف، وهناك استثمارات كثيرة نحتاجها بسبب الطلب والعرض والتغطية وغيرها من العمليات؛ وهو ما يستلزم توفير 3 تريليونات، إضافة إلى تريليون آخر لتوليد الطاقة وتريليون آخر لعمليات أخرى.
وأردف: أكثر من ذلك نحتاج إلى 300 إلى 400 من المهندسين والمهنيين والعاملين في مجال التعدين؛ حيث يتناقص العدد ونحتاج إلى المزيد.
يُذكر أنه برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، انطلقت اليوم أعمال مؤتمر التعدين الدولي بنسخته الثالثة.
وتشهد أعمال المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات أبرزها إحراز التقدم في أجندة القطاع المستقبلية، والتعامل مع مستجدات القضايا التي تم التركيز عليها في مناقشات النسخة الثانية من المؤتمر؛ لا سيما القضايا المتعلقة بقطاع التعدين في المنطقة الممتدة من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.