تصريح المركبات لـ5 أنواع.. شاهد بدء تنفيذ نقاط المنع المؤدية للمشاعر المقدسة

وأردف: "تستمر الحركة حرة بالكامل على طريق الملك فيصل وطريق الطائف ويتم إغلاق هذين الطريقين مساء السابعة من الحجة حتى اليوم العاشر من ذي الحجة، ونؤكد أن رجال الأمن في نقاط المنع يقومون بمهامهم باستخدام جهاز باشر وتطبيق ميدان للتحقق من سلامة التصريح بعدم وجود تصاريح مزورة، وفي حال تم ضبطها يتم حجز المركبة وإحالة المخالف إلى جهة الاختصاص لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بحقهم".