تصريح المركبات لـ5 أنواع.. شاهد بدء تنفيذ نقاط المنع المؤدية للمشاعر المقدسة

قال المتحدث الرسمي للأمن العام، الرائد خالد الكريديس، إنه اعتبارًا من الآن وتزامناً مع دخول يوم الخامس من ذي الحجة نفذت قوات أمن الحج الخطط المرورية المتعلقة بنقاط المنع بالطرق والمحاور الرئيسية والفرعية المؤدية إلى المشاعر المقدسة منى وعرفات ومزدلفة.
وتابع: "لا يتم السماح إلا للمركبات المصرح لها، وهناك خمسة أنواع من التصاريح تعطي للجهات الحكومية والخدماتية وصهاريج المياه ومركبات خدمات الإعاشة ولمركبات خدمات الحج".
وأردف: "تستمر الحركة حرة بالكامل على طريق الملك فيصل وطريق الطائف ويتم إغلاق هذين الطريقين مساء السابعة من الحجة حتى اليوم العاشر من ذي الحجة، ونؤكد أن رجال الأمن في نقاط المنع يقومون بمهامهم باستخدام جهاز باشر وتطبيق ميدان للتحقق من سلامة التصريح بعدم وجود تصاريح مزورة، وفي حال تم ضبطها يتم حجز المركبة وإحالة المخالف إلى جهة الاختصاص لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بحقهم".
يشار إلى أن الحساب الرسمي لسناب "الداخلية" قد بث مقاطع من الميدان لنقاط المنع في مداخل المشاعر المقدسة.