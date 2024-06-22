في معرض بكين للكتاب.. روائي يسرد قصص الموروث الشعبي العربي في الصين

وفي المقابل، استذكر فقيه تاريخ البحار الصيني المسلم تشنغ خه، أو ما يسمى بالعربية حجي محمود شمس الدين، الذي جاب بأساطيله أرجاء العالم في القرن الخامس عشر، وأجرى سبع رحلات زار فيها البلدان التي تقع على سواحل المحيط الهندي وجنوب آسيا وأفريقيا قبل أكثر من ستمائة عام، وساهم في تقويه العلاقات بين الصين والعرب، وأوفد بعض المسلمين إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، وكان يوزع الهدايا مما أنتجته الحضارة الصينية، وساهم في إعجاب العرب بالصين، فنقلوا تجارتهم وثقافتهم إليها.