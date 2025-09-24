الولاء يتجدد في الذكرى الـ11 لبيعة خادم الحرمين الشريفين

جدد عضو مجلس الشورى عبدالله بن أحمد آل طاوي البيعة والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لتوليه مقاليد الحكم، مؤكداً أن هذه المناسبة الغالية تحضر محملة بمعاني الوفاء والعرفان، ومزدانة بما تحقق خلالها من منجزات نوعية في مختلف المجالات.
وقال آل طاوي: إن الاحتفاء بهذه الذكرى هو احتفاء بالأمن والأمان، وابتهاج بالإنجاز والعطاء، وفرحة بالبناء والنماء، حيث شهدت السنوات الماضية تدشين مشاريع تعليمية وصحية وتنموية وخدمية شملت أرجاء الوطن كافة، وانعكست آثارها على المواطن والمقيم على حد سواء.
وأضاف أن العطاء المتواصل والنهضة الشاملة التي قادها الملك سلمان – أيّده الله – رسخت مكانة المملكة إقليمياً ودولياً، وحققت نقلة نوعية في مسارات التنمية والإصلاح، مشيراً إلى أن أبناء الوطن يفاخرون بما تحقق من إنجازات، ويستشعرون أثرها في حياتهم اليومية.
واختتم عضو مجلس الشورى تصريحه قائلاً: “نجدد في هذه المناسبة العزيزة بيعتنا وولاءنا لقائد المسيرة، ونؤكد تمسكنا بالعهد والإخلاص، داعين الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها”.