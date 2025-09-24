الولاء يتجدد في الذكرى الـ11 لبيعة خادم الحرمين الشريفين

وأضاف أن العطاء المتواصل والنهضة الشاملة التي قادها الملك سلمان – أيّده الله – رسخت مكانة المملكة إقليمياً ودولياً، وحققت نقلة نوعية في مسارات التنمية والإصلاح، مشيراً إلى أن أبناء الوطن يفاخرون بما تحقق من إنجازات، ويستشعرون أثرها في حياتهم اليومية.