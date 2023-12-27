"أمانة الجوف" تعلن اقترابها من إنهاء أعمال تطوير طريق الملك خالد بـ"‎سكاكا"

وأوضحت الأمانة أن المشروع دخل مرحلة اللمسات الأخيرة، ويشتمل على ممشى للرياضة، ومسار للدراجات الهوائية بطول 600 متر، وغرس 100 شجرة، وكشط 19300 م2 من الأسفلت، وتركيب 20 عمود إنارة، و12500 م2 من الإنترلوك، و5500 متر من البردورات، مشيرةً إلى أن أعمال المشروع تمتد من تقاطع طريق الملك فهد إلى ميدان الفلك.