"صحيًّا".. السعوديات في المرتبة الأولى عربيًّا والـ٢٨ عالميًّا وفق مؤشر الرعاية الصحية العالمي

وعربيًّا جاءت في المرتبة الثانية السيدات الإماراتيات بـ٥٩ نقطة في المرتبة ٣٥ عالميًّا، والجزائريات في المرتبة ٦٣ بـ٥٣ نقطة، والتونسيات في المرتبة ٨٥ بـ٤٨ نقطة، ثم المصريات في المرتبة ٨٩ بـ٤٧ نقطة، والأردنيات في المرتبة ٩٧ بـ٤٥ نقطة، والمغربيات في المرتبة ٩٨ بـ٤٤ نقطة، والعراقيات في المرتبة ١١١ بـ٤١ نقطة، واللبنانيات في المرتبة ١١٨ بـ٤٠ نقطة.