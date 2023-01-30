تفاعل وحلول مقترحة عقب تصريحات أمير القصيم عن مشكلات "المباني العظم المتروكة"

وبالنظر إلى الخطة الموضوعة لمعالجة التشوّه البصري للسنوات السبع القادمة، يتضح أن الحل الجذري لمشكلة تشوّه المباني تحت الإنشاء للمشهد الحضري في مدننا هو تغطية المباني تحت الإنشاء بشكل موحد (جزئيًا أو كليًا) بحيث تكون متسقة الألوان والمظهر أمام سكان المنطقة وعابريها، كما تؤمَّن لهم الحماية من أي تساقطٍ للمواد أو الأدوات التي قد تؤذي المارة أو السكان.