158 طالباً وطالبة من 7 جامعات يتنافسون على مقاعد "نوابغ المستقبل" للابتعاث الخارجي

وأوضح الدكتور ميلاد السبعلي الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ليرننج الشريك الدولي لمبادرة (نوابغ المستقبل)، أن "الاختبارات التي خضع لها المتقدمون للمبادرة هي اختبار عالمي، تم تطويره من قبل أهم الخبراء والباحثين بأهم الجامعات العالمية في مجالات الكفايات الأساسية التي لها علاقة بطرق التفكير؛ حيث تعمل هذه الاختبارات على تحليل طريقة تفكير الطالب وقدرته على الإبداع وحل المشكلات"، مشيراً إلى أن هذه المسائل تعد من أهم الأساسيات التي بموجبها يتم قبول الطالب بالجامعات العالمية المتميزة.