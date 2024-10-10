"الهيئة السعودية للسياحة" و"موسم الرياض" يوقعان اتفاقية شراكة لمدة 3 أعوام

تشمل هذه الاتفاقية شراكة "روح السعودية" لمواسم الرياض لمدة ثلاث سنوات، بهدف جذب السياح إلى المملكة من خلال تسويق الموسم في الأسواق العالمية المستهدفة، وبيع التذاكر ضمن باقات متنوعة. كما تستفيد الهيئة السعودية للسياحة من شبكة شركائها حول العالم لتسويق موسم الرياض وتطوير الفعاليات والمنتجات التي تلبي تطلعات السياح المستهدفين. تشمل الاتفاقية أيضًا تفعيل برنامج "مكافآت السعودية" في موسم الرياض، وتبادل المعلومات والخبرات لتحسين تجربة الزوار والسياح، إضافةً إلى جهود التسويق المشترك بين الجانبين.