"الهيئة السعودية للسياحة" و"موسم الرياض" يوقعان اتفاقية شراكة لمدة 3 أعوام

وقّعت "روح السعودية"، الهوية الرسمية للسياحة السعودية، و"موسم الرياض" اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون وتوحيد الجهود في تطوير المنتجات، استقطاب السياح، وإطلاق المبادرات التي تحقق الأهداف المشتركة، بما يتماشى مع رؤية 2030.
تم توقيع الاتفاقية التي تستمر لمدة ثلاث سنوات بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، ووزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة أحمد الخطيب.
تشمل هذه الاتفاقية شراكة "روح السعودية" لمواسم الرياض لمدة ثلاث سنوات، بهدف جذب السياح إلى المملكة من خلال تسويق الموسم في الأسواق العالمية المستهدفة، وبيع التذاكر ضمن باقات متنوعة. كما تستفيد الهيئة السعودية للسياحة من شبكة شركائها حول العالم لتسويق موسم الرياض وتطوير الفعاليات والمنتجات التي تلبي تطلعات السياح المستهدفين. تشمل الاتفاقية أيضًا تفعيل برنامج "مكافآت السعودية" في موسم الرياض، وتبادل المعلومات والخبرات لتحسين تجربة الزوار والسياح، إضافةً إلى جهود التسويق المشترك بين الجانبين.
تأتي هذه الاتفاقية بعد إطلاق وزير السياحة لتقويم فعاليات الشتاء ضمن البرنامج الترويجي لشتاء السعودية، والذي يستمر حتى نهاية أبريل من العام المقبل، ويهدف إلى جذب السياح من مختلف أنحاء العالم. يُعد موسم الرياض أحد أبرز عناصر جذب السياح داخل المملكة وخارجها.
وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه قد كشف عن تفاصيل موسم الرياض 2024، حيث يشمل توسعًا غير مسبوق ليضم 14 منطقة ترفيهية على مساحة تتجاوز 7.2 ملايين متر مربع، ويستضيف 11 بطولة عالمية و10 معارض ومهرجانات متنوعة.