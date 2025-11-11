"الالتزام البيئي".. يطلق منصة وطنية موحدة للرقابة على المواد الكيميائية

بدوره بين المدير العام للأوزون والسلامة الكيميائية بالمركز المهندس ماجد المفدى، أن المنصة تعد نقلة نوعية في حوكمة المواد الكيميائية، حيث تتيح ربطًا إلكترونيًا مباشرًا مع الجهات الحكومية والمنشآت الصناعية، بما يسهم في تسريع إجراءات الرقابة وتعزيز كفاءتها، ويُمكن من تصنيف وتحليل المواد وتقييم المخاطر بشكل فوري، فضلًا عن توحيد قواعد بيانات المواد الكيميائية على مستوى المملكة.