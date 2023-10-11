ملتقى الأكاديمية المالية في نسخته الثانية يشهد توقيع 5 مذكرات تفاهم

وأوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان، أن الأكاديمية تتطلع من خلال توقيع مذكرات التفاهم، لتوفير تجربة تدريبية فريدة من نوعها؛ للارتقاء بالمهارات والقدرات بما يلبي احتياجات قطاع التقنية المالية، ضمن توجهات الأكاديمية المالية الاستراتيجي عبر دعم وتعزيز القدرات البشرية في القطاع المالي بالشراكة مع أفضل الجهات العالمية لتقديم العديد من الحلول بما يسهم في تعزيز التميز المهني في القطاع المالي.