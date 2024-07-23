"الخريف" يعزز فرص توطين صناعة الأغذية والاستثمارات الاستراتيجية مع كبرى الشركات البرازيلية

من جانب آخر، التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية الرئيس التنفيذي لشركة "JBS"، وهي شركة برازيلية متعددة الجنسيات، تعمل في قطاع الأغذية العالمي، وتعد من أكبر الشركات في إنتاج اللحوم والدواجن بالعالم، كما تعد من أبرز شركات الأغذية المستخدمة لتقنية استزراع اللحوم وإنتاجها في المختبرات، حيث تعمل حاليًا على إقامة مصنع غذائي في محافظة جدة بعلامة تجارية تحت مسمى "Seara"، وباستثمار يصل إلى 500 مليون ريال، ومن المخطّط أن يفتتح مصنعها بنهاية العام الجاري؛ ليشارك في سد احتياج السوق السعودي من الأغذية.