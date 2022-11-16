"سار" ترفع طاقتها التشغيلية خلال أيام مباريات "الأخضر" في المونديال

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية "سار"، خطتها التشغيلية المزمع تنفيذها مع انطلاق بطولة كأس العالم 2022 بهدف تحقيق أعلى مستويات الدعم والمؤازرة الجماهيرية للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم المشارك في البطولة.
وأوضحت "سار"، أنه سيتم تخصيص مزيدٍ من الرحلات الإضافية لمشجعي المنتخب، حيث تصل سعتها المقعدية إلى 114 ألف مقعد خلال أيام مباريات المنتخب، وسيجري تسييرها من الرياض والدمام وبقيق باتجاه الهفوف والعكس، مع إتاحة إمكانية الاستفادة من عروض التوفير التي تصل إلى 50% في حال الحجز المسبق.
وبيّنت أن السعة المقعدية لرحلاتها المتوجهة من الدمام وبقيق والرياض إلى الهفوف تبلغ 58958 مقعداً، فيما تبلغ السعة المقعدية لرحلاتها القادمة من الهفوف إلى كل من الرياض وبقيق والدمام 55172 مقعداً.
وتنطلق أولى رحلات "سار" يوم الثلاثاء 22 نوفمبر، حيث خصصت أربع رحلات عودة عقب المباراة الأولى للمنتخب السعودي مع نظيره الأرجنتيني، إضافةً لإطلاق أربع رحلات من الدمام والرياض إلى الهفوف، تتبعها رحلتان للعودة يوم السبت 26 نوفمبر لنقل الجماهير المؤازرة للمنتخب أمام نظيره البولندي.
وتُختتم خطة التشغيل بحلول يوم الخميس 30 نوفمبر، حيث المباراة الثالثة بين المنتخب السعودي بنظيره المكسيكي، حيث خصصت "سار" ست رحلات للذهاب من الدمام والرياض إلى الهفوف، ليجري تعزيزها بخمس رحلات للإياب في ذلك اليوم.