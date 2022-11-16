"سار" ترفع طاقتها التشغيلية خلال أيام مباريات "الأخضر" في المونديال

وأوضحت "سار"، أنه سيتم تخصيص مزيدٍ من الرحلات الإضافية لمشجعي المنتخب، حيث تصل سعتها المقعدية إلى 114 ألف مقعد خلال أيام مباريات المنتخب، وسيجري تسييرها من الرياض والدمام وبقيق باتجاه الهفوف والعكس، مع إتاحة إمكانية الاستفادة من عروض التوفير التي تصل إلى 50% في حال الحجز المسبق.