ضيوف "برنامج خادم الحرمين" يشهدون خطبة يوم عرفة في مقر سكنهم

وحثت خطبة يوم عرفة المسلمين إلى أن يتقوا الله لينالوا الفوز والنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، وأن من تقوى الله أن نكون مستجيبين لما دعا إليه من التوحيد بإفراده بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادات لغيره، وأن من مواطن إجابة الدعاء الوقوف موقفكم هذا؛ فقد وقف النبي الكريم بعرفة يدعو الله ويذكره.

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‏عقب ذلك صلى حجاج بيت الله من ضيوف البرنامج صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في مخيمهم، بعد أن استمعوا إلى الخطبة وسط أجواء تملأها الطمأنينة والسكينة، وذلك في مقر المصلى للرجال، وبنقل صوتي للنساء في مقر مصلاهن.