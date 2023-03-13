"الاقتصاد" و"مائي" يوقعان مذكرة تفاهم للإسهام في تحقيق الاستدامة المائية والمالية

وأوضح "الراشد" أن مذكرة التفاهم ستسهم في تحقيق تعاون مثمر في مجالات العمل المشتركة وتعزيز التعاون في مجال الأبحاث والابتكارات لترشيد المياه وتعزيز كفاءة استخدامه في المنشآت الحكومية، وفي القطاعات ذات الأثر الاقتصادي، بالإضافة إلى توحيد جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع مستوى الوعي بالاستدامة المائية، عن طريق إطلاق مبادرات وأعمال أكثر استدامة تواكب طموحات منظومة المياه والمحافظة على الموارد المائية.