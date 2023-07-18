التعليم: بدء التقديم على الابتعاث لبكالوريوس الطب والتمريض بإيرلندا

وأكدت الوزارة ضرورة توفر عدد من الاشتراطات والضوابط بحصول المتقدم لبكالوريوس الطب البشري على شهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية)، بمعدل تراكمي لا يقل عن 95%، وأن يكون حاصلًا في اختبار الآيلتس على 5.5 على الأقل، ولا يقل عن 5 في كل جزء، وألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 85%، إضافة إلى عدد من الاشتراطات الخاصة لمرحلة البكالوريوس في تخصص طب القدم، بحصول المتقدم على الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية) بمعدل تراكمي لا يقل عن 90% أو ما يعادلها. وألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 80%.