التعليم: بدء التقديم على الابتعاث لبكالوريوس الطب والتمريض بإيرلندا

أعلنت وزارة التعليم بدء التقديم على مقاعد الابتعاث في بكالوريوس الطب البشري، وطب القدم، والتمريض بجمهورية أيرلندا؛ وذلك ضمن مسار الاتفاقيات الصحية.
وأوضحت الوزارة أن التقديم على هذه التخصصات متاح من يوم الاثنين 17 يوليو حتى يوم الخميس 27 يوليو 2023م؛ وذلك على رابط التقديم عبر بوابة سفير2: سفير (moe.gov.sa)
وأكدت الوزارة ضرورة توفر عدد من الاشتراطات والضوابط بحصول المتقدم لبكالوريوس الطب البشري على شهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية)، بمعدل تراكمي لا يقل عن 95%، وأن يكون حاصلًا في اختبار الآيلتس على 5.5 على الأقل، ولا يقل عن 5 في كل جزء، وألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 85%، إضافة إلى عدد من الاشتراطات الخاصة لمرحلة البكالوريوس في تخصص طب القدم، بحصول المتقدم على الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية) بمعدل تراكمي لا يقل عن 90% أو ما يعادلها. وألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 80%.
وفيما يخص تخصص التمريض، الحصول على شهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية) بمعدل تراكمي لا يقل عن 80%، وألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 70%.