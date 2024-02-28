للمرة الثانية.. "التخصصي" ينال اعتماد الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي

كما يُعَد "التخصصي" رائدًا في الابتكار، ومركزًا متقدمًا في البحوث والتعليم الطبي؛ حيث يسعى إلى تطوير التقنيات الطبية، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية على مستوى العالم؛ وذلك بالشراكة مع كبرى المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق خدمة عالمية المستوى في المجالات السريرية والبحثية والتعليمية.