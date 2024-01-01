لاختيار النوق الأكثر إدراراً للحليب.. تنظيم مسابقة المحالب "مغازر الإبل" في شرورة

وذكر "الصيعري" أن المسابقة تهدف إلى اختيار النوق الأكثر إدراراً للحليب، وتعزيز الموروث الشعبي للإبل، والتعرف على أفضل أنواع الحليب المستخلص من النوق وأغزره، وتدعم ملاك الإبل، وتخلق فرص التنافس بينهم، إضافة إلى تنمية الحركة الاقتصادية في المهرجان.