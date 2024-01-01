لاختيار النوق الأكثر إدراراً للحليب.. تنظيم مسابقة المحالب "مغازر الإبل" في شرورة

نظمت اللجنة المشرفة على مهرجان شرورة الشتوي اليوم، مسابقة المحالب "مغازر الإبل"، بمشاركة عددٍ من ملاك الإبل، وذلك بمقر المهرجان بالمحافظة.
وأوضح رئيس لجنة المحالب بالمهرجان سليمان الصيعري، أن المسابقة خُصصت لها خمسة أشواط، شوطان للمجاهيم و3 أشواط للمهجنات، مشيراً إلى حرص اللجنة المنظمة على ضمان دقة النتائج من خلال وزن كمية الحليب الذي تدره الناقة ضمن جولتين صباحية ومسائية.
وبيّن أن من أهم الشروط للمشاركة، نظافة الإبل وخلوها من أي أمراض.
وذكر "الصيعري" أن المسابقة تهدف إلى اختيار النوق الأكثر إدراراً للحليب، وتعزيز الموروث الشعبي للإبل، والتعرف على أفضل أنواع الحليب المستخلص من النوق وأغزره، وتدعم ملاك الإبل، وتخلق فرص التنافس بينهم، إضافة إلى تنمية الحركة الاقتصادية في المهرجان.