بعد إجلائهم من السودان.. "مطارات جدة" تودع 226 مسافرًا من الجالية الهندية

غادرت قبل فجر اليوم، عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، طائرة هندية وعلى متنها 226 مسافرًا من الجالية الهندية متوجهة إلى مطار مومباي الهندي بعد وصولهم بحرًا من السودان.