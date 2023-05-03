بعد إجلائهم من السودان.. "مطارات جدة" تودع 226 مسافرًا من الجالية الهندية

غادرت قبل فجر اليوم، عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، طائرة هندية وعلى متنها 226 مسافرًا من الجالية الهندية متوجهة إلى مطار مومباي الهندي بعد وصولهم بحرًا من السودان.
يأتي ذلك استمرارًا لتشغيل الرحلات الجوية المخصصة لنقل رعايا الدول الشقيقة والصديقة من المملكة إلى بلدانهم، كإسناد لعمليات الإجلاء التي نفذتها المملكة من جمهورية السودان.
وتم توديع ركاب الرحلة بالورود بحضور عدد من المسؤولين في هيئة الطيران المدني وشركة مطارات جدة والجهات الحكومية والتشغيلية بالمطار، وسط منظومة متكاملة من الخدمات لراحة وسلامة المسافرين.
وتأتي هذه الرحلات استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسط إجراءات ميسرة بتوجيه القيادة الرشيدة لنقل وإجلاء ركاب الدول الصديقة والشقيقة؛ حيث وفّرت مطارات جدة كل سبل الراحة للمسافرين بدعم من القطاعات الحكومية والأهلية، ومتابعة من الهيئة العامة للطيران المدني وشركة مطارات القابضة.