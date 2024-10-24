27 مؤسسة عربية تحصل على جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري بالوطن العربي

وأكد أن الجائزة توفر فرصة للمنافسة بين البرامج الخيرية والإنسانية في العالم العربي، مشيرًا إلى أن العمل الخيري لم يعد عملاً تكميليًا للحكومات بل أحيانًا ما يكون سباقًا، وقال "لقد أصبحت بعض برامج العمل الإنساني يُحتذى بها من قِبل بعض الحكومات".