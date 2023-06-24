تعزيزاً للصحة العامة.. أمانة الرياض تكثّف الإصحاح البيئي خلال عيد الأضحى

وذكرت الأمانة أن فرقها ستعمل على سرعة معالجة البلاغات الواردة، وتحسين المستوى البيئي العام بالمدينة، والتأكّد من قيام القطاع التجاري بمسؤولياته، إضافة إلى الحد من مخالفات الرمي العشوائي لمخلفات البناء.