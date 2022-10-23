"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية ورياح مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في تبوك ومكة المكرمة وجازان والباحة وعسير.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة تبوك أنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المعظم وتبوك وتيماء وحالة عمار، وتستمر حتى الـ21.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القنفذة والليث، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على أضم والعرضيات وبني يزيد وميسان، وتستمر حتى الـ20.00 من مساء الاثنين.
وتشهد الباحة أمطارًا رعدية من نشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الـ20.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البرك والقحمة، وتستمر حتى الـ21.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الـ20.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة جازان رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة جازان والدرب وبيش، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية، تشمل أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الـ20.00 من مساء الاثنين.