"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية ورياح مع تدنٍّ في الرؤية

ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البرك والقحمة، وتستمر حتى الـ21.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الـ20.00 من مساء الاثنين.