الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تشارك في فعالية "عز الوطن 3"

تشارك الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية في فعالية وزارة الداخلية "عز الوطن 3"، احتفاءً باليوم الوطني الـ"94" للمملكة، بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، خلال الفترة "22 - 23 سبتمبر 2024م"، وذلك في أرينا جامعة الملك سعود بمدينة الرياض.
وتشمل مشاركة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، تقديم خدمات طبية للزوار من خلال عيادة طبية مجهزة، وعرض حي حول الإسعافات الأولية.
يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في احتفالات اليوم الوطني الـ"94" للمملكة بفعاليات ومعارض وعروض عسكرية في المناطق والمدن والمحافظات؛ احتفاءً بهذه المناسبة التي تمثل استذكارًا لماضٍ مجيد وتضحيات بطولية، واستشعارًا لحاضر آمن في وطن مزدهر.