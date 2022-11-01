اللجنة الوطنية للجان العمالية تقيم ورشة تحضيرية لمشاركة وفد المملكة في قمة مجموعة "L20"

وطالب العضياني الجهات التعليمية والتدريبية -لقدرتها على تحقيق التكامل مع الأجهزة الأخرى ذات العلاقة بالعاملين وبيئات العمل- بدراسة واقع سوق العمل وتحليل الوضع الراهن وعناصر القوة والضعف في بيئة العمل في جميع المنظمات، وكذلك لقدرة تلك الجهات على صياغة وإعداد البرامج التدريبية والتأهيلية التي تزود العامل بالمهارات اللازمة والتي تجعل منه عاملاً فاعلاً في المنظمة، وكذلك دراسة استراتيجيات المنظمات وخططها في إدارة راس المال البشري وتحديد التخصصات المطلوبة وفق ذلك، كما يجب على تلك الجهات العمل وبشكل مباشر على توعية الطلاب والمتدربين عن أهمية وكيفية اختيار التخصصات المناسبة وفق المستجدات ومتطلبات منظمات الأعمال.