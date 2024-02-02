مصلّيات الطرق السريعة المؤقّتة في المدينة المنورة تودع التشوه البصري

فيما أكّد "فواز المحرج" أن "هذا عمل مميز كتميز مشاريع المدينة المنورة، زادكم الله توفيقًا معالي الأمين، وبارك في جهودكم النوعية".

ووجّه المواطنُ "ياسر الحساني" شكرَه لأمين منطقة المدينة المنورة على هذا العمل، قائلًا: "جهود تذكر فتشكر، معالي الأمين، كل الشكر لكم وللقائمين عليه، لامستم المسافرين بعد الساكنين لمدينة رسول الله، ولكم دعواتنا ودعوات الجميع، فأنتم والفريق قدوة يقتدى بهم في العمل النموذجي والأفكار الرائدة والتنفيذ المتقن".