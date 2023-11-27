"لا يوجد بديل مستدام لحل الدولتين".. فيصل بن فرحان: إسرائيل تتحمّل مسؤولية الدمار في غزة

وكان أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، قد التقوا اليوم الإثنين في مدينة برشلونة الإسبانية، وزير خارجية مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، وذلك بمشاركة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، وزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.