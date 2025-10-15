أمير جازان يهنئ القيادة بمناسبة تأهل المنتخب لكرة القدم إلى كأس العالم 2026

رفع الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2026.
وأشاد سموه بما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة، وما انعكس من ذلك على تهيئة البيئة الرياضية المناسبة، وتحقيق المنجزات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن هذا التأهل يُعدُّ مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
ونوّه سموه بجهود اللاعبين والجهازين الفني والإداري واتحاد كرة القدم، وما قدموه من أداء مشرف أسهم في هذا الإنجاز، سائلًا الله تعالى دوام التوفيق والنجاح للمنتخب في مشاركته المقبلة وتمثيل الوطن خير تمثيل.