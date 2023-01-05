إزالة البسطات العشوائية المخالفة للخضار والفواكه بحوية الطائف

جاء ذلك بعد أن سجلت الأمانة، العديد من الملاحظات على الموقع العشوائي خلال الفترة الماضية؛ ومنها: البيع العشوائي المخالف، والتأثير السلبي على حركة مرور المركبات، وتدني مستوى النظافة، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وعدم وجود تراخيص نظامية أو شهادات صحية للعاملين، وتشويه المظهر العام، بالإضافة إلى عرض منتجات مجهولة المصدر.