541 مليون سنة.. "المساحة الجيولوجية" تحدد أعمار طبقات الصخور في المملكة

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل أن لجنة التتابع الطبقي برئاسة هيئة المساحة الجيولوجية أصدرت عمودًا جيولوجيًا موحدًا للتتابع الصخري يمتد لـ 541 مليون سنة من العصر الباليوزوي وحتى العصر الحديث يوضح المتكونات تلك الُحُقب في الغطاء الرسوبي وأعمارها وتقسيماتها المختلفة والتي تُسهم في تفسير البيئات الرسوبية المستضيفة للمعادن الصناعية ولمعادن الأساس التي تحتضنها أرض الوطن، مثل العناصر المشعة كاليورانيوم والثوريوم، والعناصر الأرضية النادرة، ومعرفة جيولوجيا خزانات المياه بالإضافة إلى أهميته في اكتشاف أكبر احتياطي هيدروكربوني على مستوى العالم، وكذلك الاكتشافات البترولية.