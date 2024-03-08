بإبراز إنجازات المواطنة السعودية.. المملكة تشارك في الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة

تشارك المملكة دول العالم في الاحتفاء بـ"اليوم العالمي للمرأة"؛ الذي يصادف الـ 8 من مارس كل عام؛ بمنظومة واسعة من البرامج والفعاليات التي تشجع على تعزيز دور المرأة وتقدمها في مختلف المجالات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وإقامة الندوات والمحاضرات؛ في الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة.