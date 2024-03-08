بإبراز إنجازات المواطنة السعودية.. المملكة تشارك في الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة

تشارك المملكة دول العالم في الاحتفاء بـ"اليوم العالمي للمرأة"؛ الذي يصادف الـ 8 من مارس كل عام؛ بمنظومة واسعة من البرامج والفعاليات التي تشجع على تعزيز دور المرأة وتقدمها في مختلف المجالات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وإقامة الندوات والمحاضرات؛ في الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة.
ويتم تسليط الضوء على إنجازات المرأة في مختلف المجالات، وتنظيم الحملات التوعوية التي تهدف إلى نشر الوعي حول قضايا المرأة والتحديات التي تواجهها، وتشجيع المجتمع على دعم حقوق المرأة؛ بما يتلاءم مع قدراتها الهائلة واستعدادها لتحقيق التقدم والازدهار على مختلف الأصعدة.
وحظيت المرأة السعودية باهتمام ورعاية القيادة الحكيمة ومنحتها سبل التمكين بحِزم من القرارات التاريخية لتشكل نقلة نوعية وغير مسبوقة عزز من دورها في مختلف الميادين، فأضحت شريكاً فاعلاً في رفعة الوطن ونمائه، وحققت نجاحات نوعية تباينت مجالاتها علمياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.
ونجحت المرأة بعطائها فكراً وعملاً بالإسهام في الدفع بعجلة التنمية الوطنية، مما جعلها تدخل مراحل تاريخية جديدة في حياتها متبوأةً مناصب في المجالات كافة؛ مع تنامي حضورها على المستويات المختلفة وبروزها في النواحي العلمية والمعرفية والابتكارية؛ بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030م، إلى جانب تتويجها بالجوائز في المنافسات العالمية.