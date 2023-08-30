مجلس "تعليم الرياض" يؤكد أهمية تكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة

واستعرض المجلس إنجازات الإدارة بشكل عام، خلال الفترة الماضية، ومنها إعادة تقسيم مكاتب التعليم جغرافيًا، ومبادرة الطفولة المبكرة والمدارس المحدثة للعام الدراسي 1445هـ، وإنجازات إدارات التخطيط المدرسي والتجهيزات المدرسية وتقنيات التعليم.