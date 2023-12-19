"الخريف" يبحث مع نظيره الياباني استقطاب استثمارات جديدة للمملكة

اجتمع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، في العاصمة اليابانية طوكيو، مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني سايتو كين؛ وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى اليابان.
وبحث الاجتماع تعميق التعاون المشترك في إطار "الرؤية السعودية- اليابانية 2030"، وتعزيز التعاون بين المملكة واليابان في قطاعَي الصناعة والتعدين، وما يوفرانه من فرص استثمارية نوعية.
كما ناقش الوزيران تعزيز استقطاب الاستثمارات اليابانية في قطاعَي الصناعة والتعدين، ومحفزات البيئة الاستثمارية في المملكة، على مستوى الأنظمة والتشريعات، والبنية التحتية المتطورة في المدن الصناعية.
يُذكر أن "الخريف" يقوم بزيارة رسمية إلى اليابان يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين الحكوميين ومسؤولي كبرى الشركات في قطاعي الصناعة التعدين؛ وتهدف الزيارة الرسمية إلى التعزيز بين البلدين واستمرار التعاون المشترك، حيث وصل إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية إلى اليابان في عام 2022 إلى 3.7 مليار ريال، فيما بلغت الواردات من اليابان ما يقارب 25 مليار ريال.