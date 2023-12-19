"الخريف" يبحث مع نظيره الياباني استقطاب استثمارات جديدة للمملكة

يُذكر أن "الخريف" يقوم بزيارة رسمية إلى اليابان يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين الحكوميين ومسؤولي كبرى الشركات في قطاعي الصناعة التعدين؛ وتهدف الزيارة الرسمية إلى التعزيز بين البلدين واستمرار التعاون المشترك، حيث وصل إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية إلى اليابان في عام 2022 إلى 3.7 مليار ريال، فيما بلغت الواردات من اليابان ما يقارب 25 مليار ريال.