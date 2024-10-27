"المرور" تضبط 7654 دراجة آلية مخالفة خلال حملتها الميدانية بمختلف المناطق

أعلنت إدارة المرور نتائج الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة بمختلف مناطق السعودية في الفترة من الأحد 20 أكتوبر إلى السبت 26 أكتوبر الجاري.
وتفصيلاً، أوضحت إدارة المرور على حسابها على "إكس" أنه تم ضبط 7654 دراجة آلية مخالفة، توزعت كالآتي: 3017 في منطقة الرياض، 431 في العاصمة المقدسة، 225 في منطقة المدينة المنورة، 504 بالمنطقة الشرقية، 212 بعسير، 64 بتبوك و139 في حائل.
كما تم ضبط 32 مخالفة بالقصيم، و116 في جازان، و123 في نجران، و81 بالحدود الشمالية، و14 بالجوف، و45 بمنطقة الباحة، و2517 في محافظة جدة، و111 في الطائف، و23 في القريات.