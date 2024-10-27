"المرور" تضبط 7654 دراجة آلية مخالفة خلال حملتها الميدانية بمختلف المناطق

وتفصيلاً، أوضحت إدارة المرور على حسابها على "إكس" أنه تم ضبط 7654 دراجة آلية مخالفة، توزعت كالآتي: 3017 في منطقة الرياض، 431 في العاصمة المقدسة، 225 في منطقة المدينة المنورة، 504 بالمنطقة الشرقية، 212 بعسير، 64 بتبوك و139 في حائل.