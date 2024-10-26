بالفيديو.. "البوليفارد" ينبض بالثقافة الإيرانية: تجربة استثنائية تمزج بين الأصالة والإبداع

في قلب "بوليفارد وورلد"، يعيش الزوار أجواء استثنائية تأخذهم في رحلة ساحرة إلى أعماق الثقافة الإيرانية؛ حيث تمتزج الفنون العريقة بالأصالة في كل زاوية؛ في تجربة مبهرة تستقطب الزوار، وتأسر حواسهم بعبق شاي الزعفران الأصيل والسجاد الفاخر، وعروض الفن التقليدي التي تتنوع بين الحِرَف اليدوية المبهرة والغناء والرقص الفلكلوري.
ويعكس الجناح الإيراني بوضوح غنى التراث الفارسي؛ حيث يتيح للزوار تجربة متكاملة تشمل: تذوق المأكولات الأصيلة، واستكشاف الأزياء التقليدية، ومشاهدة الحرفيين وهم يتقنون نسج السجاد الإيراني بدقة وصبر.
ويتميز هذا السجاد بقيمته التاريخية؛ حيث تحكي كل قطعة قصةً عمرها عقودًا؛ مما دفع الكثيرين للتساؤل عن أسعاره التي تبدأ من 1000 ريال وتصل حتى 12 ألف ريال؛ وفقًا لجودة الحرير المستخدم.
وفي لقاء لقناة MBC، أشادت إحدى الزائرات بالتجربة قائلة: "الثقافة الإيرانية أسَرتني تمامًا، من اللغة حتى الأطباق الشهية، زيارتنا هنا ليست مجرد نزهة؛ إنها رحلة لاستكشاف أصالة شعب وثقافة مبهرة".
وإلى جانب السجاد، يستعرض الجناحُ الإيراني الزعفرانَ الفاخر، الذي تتفاوت أسعاره بين 3000 ريال و10 آلاف ريال للكيلو، حسب الجودة والنوع. هذه التفاصيل الفريدة جذبت أنظار الزوار؛ مما يعزز من جاذبية الجناح كمحطة رئيسية للباحثين عن التميز الثقافي.
وهذا العام، يشهد "بوليفارد وورلد" توسعات ضخمة؛ حيث زادت مساحة المنطقة بنسبة 30%، مع إضافة 5 مناطق جديدة تشمل: المملكة العربية السعودية، تركيا، إيران، إفريقيا، وكورشوفيل؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 22 منطقة تمثل ثقافات من مختلف أنحاء العالم. وتضم هذه التوسعات 300 مطعم ومقهى، وأكثر من 890 متجرًا؛ في إضافةٍ نوعية تُعزز من تنوع الخيارات أمام الزوار.
كما خضعت مناطق: (مصر، وإسبانيا، وإيطاليا) لتطويرات جاذبة، مع إدراج 21 فعالية جديدة تناسب مختلف الأعمار، إلى جانب عروض مسرحية وجولات استعراضية من عدة دول.
ويفتح "بوليفارد وورلد" أبوابه يوميًّا من الساعة الرابعة عصرًا حتى الواحدة بعد منتصف الليل؛ ليواصل تقديم تجربة ترفيهية وثقافية لا تنسى، تجعل الزوار يعودون مجددًا للاستمتاع بمزيد من الفعاليات واكتشاف كنوز ثقافية جديدة.
وبفضل هذه الفعاليات المتنوعة والتجارب الفريدة، ينجح موسم الرياض 2024 في تقديم تجربة استثنائية للجمهور، تتميز بالتجديد والإبهار في كل عام؛ مما يعزز مكانته كوجهة ترفيهية عالمية تجمع بين الثقافات وتوفر لحظات لا تنسى للزوار.