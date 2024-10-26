بالفيديو.. "البوليفارد" ينبض بالثقافة الإيرانية: تجربة استثنائية تمزج بين الأصالة والإبداع

وهذا العام، يشهد "بوليفارد وورلد" توسعات ضخمة؛ حيث زادت مساحة المنطقة بنسبة 30%، مع إضافة 5 مناطق جديدة تشمل: المملكة العربية السعودية، تركيا، إيران، إفريقيا، وكورشوفيل؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 22 منطقة تمثل ثقافات من مختلف أنحاء العالم. وتضم هذه التوسعات 300 مطعم ومقهى، وأكثر من 890 متجرًا؛ في إضافةٍ نوعية تُعزز من تنوع الخيارات أمام الزوار.