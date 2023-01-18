مع التحولات الرقمية.. تعرَّف على أكثر ١٠ وظائف مطلوبة في السعودية خلال ٢٠٢٣

وسط توقعات كبيرة بهيمنة قطاع التكنولوجيا مجدداً على الوظائف الأكثر طلباً في المملكة في عام 2023 الجاري، تواصل الشركات تحولاتها الرقمية بعد وباء فيروس كورونا، وفقًا للأرقام التي جمعتها " LinkedIn "
وقالت أكبر شبكة للوظائف في العالم، اليوم الأربعاء، إن أصحاب العمل يبحثون عن مهارات متقدمة، مثل لغات البرمجة والأمن السيبراني استجابة للتركيز المتزايد على البيانات والأتمتة في المنطقة .
وفي الوقت نفسه ارتفع التوظيف في القطاع غير النفطي بالمملكة في ديسمبر الماضي بأسرع وتيرة له منذ عام 2018، مدفوعاً بنشاط الأعمال "القوي".
وأظهرت بيانات "LinkedIn" أن نحو 40% من المناصب العشرة الأولى في المملكة العربية السعودية اكبر اقتصاد في الشرق الأوسط والعالم العربي، كانت مرتبطة بالأمن السيبراني وتحليل البيانات وتطوير البرمجيات.
وهنا قائمة بالوظائف العشر الأكثر طلباً في السعودية عام ٢٠٢٣:
١- مدير بيئي
٢- أخصائي عمليات الموارد البشرية
٣- مبرمج الواجهة الخلفية (لغات البرمجة)
٤- محلل مركز عمليات الأمن
٥- مدير الأمن السيبراني
٦- مساعد طبيب أسنان
٧ - أخصائي استقطاب مواهب
٨- عالم بيانات
٩- أخصائي عقود
١٠- حارس أمن