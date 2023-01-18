مع التحولات الرقمية.. تعرَّف على أكثر ١٠ وظائف مطلوبة في السعودية خلال ٢٠٢٣

وقالت أكبر شبكة للوظائف في العالم، اليوم الأربعاء، إن أصحاب العمل يبحثون عن مهارات متقدمة، مثل لغات البرمجة والأمن السيبراني استجابة للتركيز المتزايد على البيانات والأتمتة في المنطقة .