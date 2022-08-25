مدير عام صحة حائل يفتتح مركز "عنايتي الطبي" بحي المنتزه

افتتح مدير عام صحة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري مساء اليوم، مركز عنايتي الطبي فرع حي المنتزه الخاص، في إطار خطط الاستثمار الصحي بالمنطقة، ودعم القطاع الخاص، والمساهمة في تعزيز الخدمات الصحية.
وأوضح الدكتور فرحان الشمري، أن "صحة حائل" تقوم بتشجيع المستثمر في القطاع الصحي الخاص، من خلال تسهيل الإجراءات للحصول على التراخيص المطلوبة في أسرع وقت؛ مشيرًا إلى أن التوجه الآن هو تعزيز شراكة القطاع الخاص لدعم القطاع الصحي للمساهمة في توفير الرعاية الصحية، وفق بنود رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى التعاون مع القطاع الخاص لتشغيل المنشآت الصحية.
من جهته، أوضح مدير إدارة تنمية الاستثمار بصحة حائل بدر بن حمود الهذيلي، أن الإدارة تقوم بتشجيع المستثمر في القطاع الصحي الخاص وبدعم وتوجيه مباشر من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور فرحان الشمري، بتسهيل الإجراءات للحصول على التراخيص المطلوبة في أسرع وقت، والتوجه الآن هو تعزيز شراكة القطاع الخاص لدعم القطاع الصحي؛ للمساهمة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين.