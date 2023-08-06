في حادث مروّع.. "طريق قريضة" يعود للواجهة بـ 6 ضحايا من عائلة واحدة

شهد طريق قريضة الرابط بين المدينة المنوّرة ومهد الذهب، الأسبوع الماضي، حادثاً مرورياً مروّعاً أسفر عن وفاة 6 أشخاص من عائلة واحدة، بينما نجا طفلٌ من بينهم، ليعود للواجهة من جديد بعد الوعود المستمرة وإعلان الجهات المعنية طرحه للمنافسة في عام 2019.