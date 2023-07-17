شركة السليمان للتطوير العقاري تُوَقّع مذكرة تفاهم مع جامعة المجمعة

هذا، وقد صرح الأستاذ/ عثمان السليمان بأن "التوقيع على مذكرة التفاهم للتدريب التعاوني مع جامعة المجمعة؛ يأتي ضمن إطار الرؤية الاستراتيجية للسليمان العقارية، وتعزيزًا للجهود التي تقوم بها الشركات في القطاعين الحكومي والخاص مع الجامعات؛ لتوفير أفضل الفرص التدريبية وتأهيل الكفاءات الوطنية وإعدادهم لسوق العمل في مختلف المجالات والتخصصات، وتوفير كل السبل التي تساعد على تطوير وتعزيز مهارة الطلاب المتخرجين مهنيًّا وتهيئتهم لمواكبة مستجدات سوق العمل ومتطلباته في كل من قطاع التطوير العقاري والهندسي، وتكوين كوادر وطنية مؤهلة تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030".