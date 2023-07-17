شركة السليمان للتطوير العقاري تُوَقّع مذكرة تفاهم مع جامعة المجمعة

وقّعت شركة السليمان العقارية، مذكرة تفاهم للتدريب التعاوني مع جامعة المجمعة؛ وذلك في إطار الجهود المشتركة الداعمة لتدريب وتأهيل خريجي جامعة المجمعة، وتمكينهم بأفضل التجارب التدريبية لتكوين كوادر وطنية مؤهلة تسهم في إمداد سوق العمل بالكفاءات المميزة التي تسد الاحتياجات الوظيفية، وكذا تعزيز دور الشراكة المجتمعية والتكامل البنّاء للأدوار بين مختلف القطاعات، والذي يُعد على رأس أولويات رؤية المملكة 2030 التي تستهدف الارتقاء بالكفاءات الوطنية.
وتأتي الاتفاقية ضمن جهود شركة السليمان العقارية لتعزيز برامج مسؤوليتها الاجتماعية؛ لتمكين وتأهيل الكوادر السعودية في قطاع التطوير العقاري، وجهود جامعة المجمعة؛ لضمان حصول خريجي الجامعة على أفضل البرامج التدريبية في القطاع العقاري وتهيئتهم بالخبرات المطلوبة لسوق العمل؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتتضمن بنود الاتفاقية تطوير الخريجين من خلال تنفيذ برامج متخصصة ومتنوعة لتعزيز مهاراتهم الشخصية، وتطوير قدراتهم من خلال التدريب في الأقسام الإدارية المختلفة في الشركة وإدارة المشاريع الهندسية تمهيدًا لمشوارهم المهني.
وقّع مذكرة التفاهم من جانب شركة السليمان العقارية الأستاذ/ عثمان السليمان (مدير تطوير الأعمال)، والأستاذ/ خالد المطلق (مدير الموارد البشرية)؛ ومن جانب جامعة المجمعة وقّع الأستاذ الدكتور/ صالح المزعل (رئيس الجامعة)، والأستاذ الدكتور/ محمد العبودي (وكيل الجامعة للشؤون التعليمية)، والدكتور/ شادي الشويعر (الرئيس التنفيذي للكلية التطبيقية).
هذا، وقد صرح الأستاذ/ عثمان السليمان بأن "التوقيع على مذكرة التفاهم للتدريب التعاوني مع جامعة المجمعة؛ يأتي ضمن إطار الرؤية الاستراتيجية للسليمان العقارية، وتعزيزًا للجهود التي تقوم بها الشركات في القطاعين الحكومي والخاص مع الجامعات؛ لتوفير أفضل الفرص التدريبية وتأهيل الكفاءات الوطنية وإعدادهم لسوق العمل في مختلف المجالات والتخصصات، وتوفير كل السبل التي تساعد على تطوير وتعزيز مهارة الطلاب المتخرجين مهنيًّا وتهيئتهم لمواكبة مستجدات سوق العمل ومتطلباته في كل من قطاع التطوير العقاري والهندسي، وتكوين كوادر وطنية مؤهلة تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030".
من جانبه، قال الدكتور/ شادي المزعل: "تهدف مذكرة التفاهم إلى تحقيق التعاون المشترك بين جامعة المجمعة وشركة السليمان العقارية، من خلال تقديم أفضل الفرص التدريبية والمهنية للطلاب المتخرجين؛ وذلك من خلال البرامج التطبيقية المطروحة بالجامعة، كما أنها تعزز التعاون المشترك بين الطرفين؛ لضمان حصول الخريجين على أفضل التجارب المهنية، وتعزيزها من خلال الخبرات والتجارب وإعداد كوادر مؤهلة في مختلف المجالات والتخصصات".