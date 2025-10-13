البنك العربي الوطني anb يجدد دعمه لجمعية "إيثار"

يذكر أن قطاع "الرعاية الصحية" يعد إحدى القطاعات الاستراتيجية الرئيسة لمنظومة برامج المسؤولية المجتمعية للبنك العربي الوطني، والموجهة لتلبية الاحتياجات الحيوية لمختلف فئات المجتمع، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية لتحقيق مستقبل زاهر وتنمية مستدامة. حيث يتبنى البنك ضمن هذا الإطار سلسلة واسعة من البرامج والمبادرات النوعية التي من بينها تقديم المعينات والأجهزة الطبية لمرضى "الباركنسون" و "الزهايمر" و "الأشخاص ذوي الإعاقة"، وتكفله بنفقات إجراء ما يزيد عن 370 عملية تغيير مفصل ركبة لمرضى الروماتيزم وخشونة المفاصل عبر مبادرة "قادر"، ومساهمته في إنشاء مركز التميز للتوحد، إلى جانب دور البنك في مجال دعم البحوث الطبية عبر تبنيه لكرسي البنك العربي الوطني لأبحاث العيون في جامعة الملك سعود، ونشاطه التوعوي والتثقيفي.