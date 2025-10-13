البنك العربي الوطني anb يجدد دعمه لجمعية "إيثار"

جدد البنك العربي الوطني anb وللعام الثاني على التوالي دعمه لمرضى الفشل الكلوي عبر اتفاقية الشراكة التي جمعت البنك مع الجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية "إيثار"، والهادفة إلى مساندة أعمال الجمعية في تمكنيها من تنفيذ برنامجها " أملهم بالحياة" لدعم مرضى القصور الكلوي غير القادرين، وتعزيز التكاتف المجتمعي من خلال التبرع بالأعضاء من الأحياء، وإجراء جلسات غسيل الكلى والتدخلات العلاجية للمرضى وعمليات زراعة الكلى لرفع المعاناة عن كاهل المرضى وذويهم.
وتأتي مبادرة البنك العربي الوطني anb في دعم مرضى القصور الكلوي، والتي أطلقها تحت شعار " لنكن عوناً لهم"، تحت مظلة برامج المسؤولية المجتمعية التي يتبنّاها البنك ضمن مساهماته لتحقيق تنمية مجتمعية مستدامة، وبما يسهم في تعزيز أطر التعاون مع القطاع الصحي غير الربحي، لمساعدته في تحقيق أهدافه.
وقال خالد الراشد الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد لدى البنك: "إن مواصلة البنك لشراكته مع جمعية "إيثار" وللسنة الثانية على التوالي عبر مبادرة "لنكن عوناً لهم"، يأتي في سياق الأثر المجتمعي النوعي الذي حققته المبادرة في التخفيف من معاناة عشرات مرضى القصور الكلوي ودعمهم في رحلة علاجهم، ما دفع البنك إلى الاستمرار بتقديم المزيد من الدعم لتوسيع نطاق المستفيدين من المبادرة، وتعزيز رسالتها في المساهمة بتمكين القطاع الصحي غير الربحي لتحقيق أهدافه، وتنمية أعمال جمعية "إيثار" في مجال الرعاية الصحية المستدامة."
من ناحيته أعرب عمر المشرّف المدير التنفيذي لجمعية "إيثار" عن شكره وتقديره للبنك العربي الوطني anb على تجديد دعمه لأعمال الجمعية وأنشطتها لمساعدة مرضى القصور الكلوي في إجراء جلسات غسيل الكلى، وتحسين جودة حياتهم، وتقليل الأعباء المعنوية والمادية عليهم وعلى أسرهم، معتبراً أن مبادرة " لنكن عوناً لهم" تعكس التزام البنك بمسؤوليته المجتمعية، وشراكته الفاعلة لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى المحتاجين.
يذكر أن قطاع "الرعاية الصحية" يعد إحدى القطاعات الاستراتيجية الرئيسة لمنظومة برامج المسؤولية المجتمعية للبنك العربي الوطني، والموجهة لتلبية الاحتياجات الحيوية لمختلف فئات المجتمع، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية لتحقيق مستقبل زاهر وتنمية مستدامة. حيث يتبنى البنك ضمن هذا الإطار سلسلة واسعة من البرامج والمبادرات النوعية التي من بينها تقديم المعينات والأجهزة الطبية لمرضى "الباركنسون" و "الزهايمر" و "الأشخاص ذوي الإعاقة"، وتكفله بنفقات إجراء ما يزيد عن 370 عملية تغيير مفصل ركبة لمرضى الروماتيزم وخشونة المفاصل عبر مبادرة "قادر"، ومساهمته في إنشاء مركز التميز للتوحد، إلى جانب دور البنك في مجال دعم البحوث الطبية عبر تبنيه لكرسي البنك العربي الوطني لأبحاث العيون في جامعة الملك سعود، ونشاطه التوعوي والتثقيفي.