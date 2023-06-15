"الضمان الصحي": 28% نسبة استجابة شركات التأمين للشكاوى ضمن الـ3 أيام عمل

وكشف المجلس عن عدة مؤشرات تم العمل على رصدها وفق أدق المعايير؛ ومن أبرزها مؤشر نسبة رضا المستفيدين عن المجلس الذي يقيس مدى معرفة ووعي المستفيد بدور المجلس، ووثيقة التأمين الصحي الموحدة، وأظهر أول مؤشر تسجيل 67.57 نقطة من 100؛ فيما يقيس المؤشر الثاني تجربة المرضى مع مقدمي الرعاية الصحية في ثلاث خدمات وهي: تجربة المرضى المنومين حيث سجل المؤشر 87.70 نقطة، وتجربة المرضى في الطوارئ سجل المؤشر 71.03 نقطة، وتم تسجيل 76.01 نقطة بالنسبة لمؤشر تجربة المرضى في العيادات الخارجية.