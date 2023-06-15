"الضمان الصحي": 28% نسبة استجابة شركات التأمين للشكاوى ضمن الـ3 أيام عمل

أعلن مجلس الضمان الصحي مؤشرات قياس تجربة المستفيدين للربع الأول من العام الحالي 2023، في إطار جهوده الهادفة للوصول إلى أعلى درجات الجودة والكفاءة، وتمكين المستفيدين من الحصول على حقوقهم الكاملة من الرعاية والحماية، وتعزيزًا لمبدأ الشفافية في نشر النتائج والمؤشرات الخاصة بأداء القطاع لأغراض التطوير والتحسين.
وكشف المجلس عن عدة مؤشرات تم العمل على رصدها وفق أدق المعايير؛ ومن أبرزها مؤشر نسبة رضا المستفيدين عن المجلس الذي يقيس مدى معرفة ووعي المستفيد بدور المجلس، ووثيقة التأمين الصحي الموحدة، وأظهر أول مؤشر تسجيل 67.57 نقطة من 100؛ فيما يقيس المؤشر الثاني تجربة المرضى مع مقدمي الرعاية الصحية في ثلاث خدمات وهي: تجربة المرضى المنومين حيث سجل المؤشر 87.70 نقطة، وتجربة المرضى في الطوارئ سجل المؤشر 71.03 نقطة، وتم تسجيل 76.01 نقطة بالنسبة لمؤشر تجربة المرضى في العيادات الخارجية.
وسجل مؤشر تجربة المستفيدين مع شركات التأمين الصحي 53.18 نقطة؛ وذلك بعد قياس درجة رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم من شركات التأمين الصحي فيما يتعلق بالمنافع والتغطية التأمينية الصحية وأداء مراكز خدمة العملاء، كما سجل مؤشر تجربة المستفيدين عن مستوى التنسيق بين شركات التأمين الصحي ومقدمي الرعاية الصحية 26.26 نقطة.
وأظهر مؤشر التعامل مع الشكاوى تسجيل 42 شكوى ضد شركات التأمين الصحي لكل 10.000 مؤمّن له، كما أظهر المؤشر نسبة 28% كنسبة استجابة شركات التأمين الصحي للشكاوى ضمن اتفاقية مستوى الخدمة وهي 3 أيام عمل.
وأكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي المدير التنفيذي للتمكين والإشراف الدكتور ناصر الجهني، حرص المجلس على تعزيز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، من خلال إشراكهم في جهود التطوير عبر قياس مدى رضاهم عن تجربتهم مع خدمات التأمين الصحي، إضافة لدقة وموثوقية النتائج حيث تم الاستعانة ببيت خبرة عالمي محايد ومتخصص في استطلاعات الرأي العام، للحصول على أدق النتائج والأرقام.
وذكر أن هذه المؤشرات تهدف إلى تعزيز وتمكين الجهات ذات العلاقة، والتحفيز على الابتكار والتميز في سبيل تقديم أفضل الخدمات.
وقال الجهني: "نسعى دائمًا إلى النهوض بقطاع التأمين الصحي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين بأعلى درجات الجودة والكفاءة؛ ولذلك فإن مؤشرات قياس رضا المستفيدين تحظى باهتمام كبير كونها أحد أهم أدوات التحسين كما تسهم في تعزيز الشفافية والتنافسية".